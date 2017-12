Vidéo - TNTV vous souhaite de joyeuses fêtes... en vrai

​La Team TNTV



Sophie et Sam ont fait la connaissance des enfants de la Fraternité Chrétienne de la Mission. Pendant plus d’une heure, au son des guitares et des ukulele, les présentateurs des journaux de la rédaction ont chanté et dansé avec l'équipe de la Frat’ qui illumine le quotidien de ces enfants hors du commun.Rai et Taina, quant à eux, se sont rendus en plein centre-ville de Papeete pour vous rencontrer. Cette année les animateurs vous ont demandé de choisir un mot, un sentiment que vous inspire les fêtes. De 7 à 77 ans, la population a joué le jeu face aux caméras de la chaîne du Fenua : "joie", "bonheur", "partage", "famille"... voilà ce que vous inspirent les fêtes.Pour finir, Mata et Tamara ont choisi de se rendre au Heiva Rima’i et au marché de Papeete. Sur place, de belles surprises les attendaient. Là encore, nos présentatrices se sont laissées porter par la bonne ambiance qui y régnait.Toute la Team TNTV vous souhaite un Joyeux Noël et une nouvelle année 100% Fenua, 100% positive !