Vidéo - Superyachts : Tahiti tourisme crée un cluster pour développer la niche

Rédaction web (Interviews : Naea Bennett)

Tahiti tourisme a annoncé ce mercredi la création d'un cluster dédié aux superyachts. Il consistera en un "groupe de travail composé des professionnels locaux du secteur de la grande plaisance qui travaillent exclusivement pour ce secteur d'activités. Un groupe de travail que Tahiti tourisme peut consulter régulièrement pour réajuster son plan d'action dédié à la promotion de cette niche", explique Vaihere Lissant, directrice marketing et communication de Tahiti Tourisme.La niche des superyachts représente seulement 300 à 400 visiteurs par an mais son impact économique est important, comme l'explique Rodolphe Holler, gérant de Tahiti private expeditions : "C'est une économie qui n'est pas négligeable, qui est bien plus importante que ce que les gens croient. On a déjà fait des calculs et on voit qu'une personne qui a un yacht en Polynésie va dépenser l'équivalent d'une centaine de touristes dont on a l'habitude, des touristes "normaux". " On estime à environ 3 millions de Fcfp les retombées économiques par visiteur.Aujourd'hui environ 60 superyachts viennent en Polynésie chaque année. Mais ce chiffre pourrait considérablement augmenter les deux prochaines années pour passer à plus d'une centaines de bateaux.La raison ? l'America's Cup qui aura lieu en Nouvelle-Zélande en 2021. Cette régate de renommée internationale, attire à chaque fois de nombreux yachts de luxe. La Polynésie étant la porte d'entrée du Pacifique Sud, on peut donc s'attendre à ce que ces superyachts s'arrêtent au fenua sur leur trajet vers la Nouvelle-Zélande. "C'est une vraie aubaine pour la destination Tahiti et ses îles (...) mais cela met en exergue un des défis qu'on a aujourd'hui : celui des infrastructures qui, à l'heure actuelle ne sont pas forcément adaptées pour recevoir autant de yachts. Voilà la problématique de la grande plaisance aujourd'hui : ce sera de travailler sur ce chantier et être prêt à accueillir ces yachts qui vont arriver de plus en plus les prochaines années", détaille Vaihere Lissant.