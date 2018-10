Vidéo - Sugarland : le sucre, cet ami qui vous veut du mal

Damon Gameau, acteur et réalisateur australien, s'est lancé dans une expérience unique : pendant 60 jours, tester les effets d’une alimentation riche en sucre sur un corps en bonne santé, en consommant uniquement de la nourriture considérée comme saine et équilibrée. Le film s'attaque à l’industrie du sucre et à son omniprésence sur les étagères de nos supermarchés. "Le régime consistait à consommer 40 cuillères à café de sucre par jour, trouvées dans nos aliments et boissons habituels, un chiffre à peine au-dessus de la moyenne quotidienne de ce qu’absorbe un adolescent. Le facteur clé est que j’ai absorbé ces 40 cuillères à café sans sodas, glaces, chocolat ou confiseries. Je ne mangeais que des aliments que la plupart des gens pensent exempts de sucre et qui sont souvent commercialisés comme étant sains", explique Damon.



L'acteur a été suivi par une équipe de médecins et de scientifiques. Il est également allé à la rencontre d'experts. "Ce n’est pas un film qui insiste sur le fait que les gens devraient arrêter de consommer du sucre. Ce film vise à les sensibiliser davantage sur une substance qui se retrouve maintenant dans environ 80% de nos aliments transformés", souligne Damon.