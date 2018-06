Vidéo - Stage international : 4 prétendantes au prix Louise Kimitete

Rédaction web (Interview : Jeanne Tinorua Tehuritaua)

Le 18e stage international de pratique des arts traditionnels polynésiens a démarré lundi au Conservatoire artistique de la Polynésie.21 danseuses sont inscrites. Six viennent de métropole, il y a aussi de nombreuses Japonaises, une danseuse italienne et une danseuse américaine.Quatre d'entre elles reviennent pour la 6e fois : l'américaine Nanavei Radford, les japonaises Yuriko Kai, Ritsuko Oyake et Maki Osotani. Vendredi, elles tenteront de décrocher le prix international Louise Kimitete.Ce prix a été une seule fois remporté en neuf ans par l'Américaine Desiree Woodward Lee.Pour Nanavei, venir en Polynésie pratiquer le ori Tahiti, s'est retrouver ses racines. Son père est Tahitien. "J'ai commencé en 2011. Ça fait longtemps que je travaille pour en arriver à ce point. Je suis nerveuse mais excitée aussi".