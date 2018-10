Vidéo - Séance d’entraînement avec l’équipe junior de Raiatea

Rédaction Web avec Jessica Doucet-Tuahu

C’est une toute nouvelle formation qui s’est lancée comme défi de participer à la 27édition de la Hawaiki Nui. Depuis trois semaines, ces jeunes rameurs de Raiatea apprennent à travailler ensemble. Nous les avons rencontrés alors que leur force et surtout leur mental étaient mis à rude épreuve dans un exercice particulier. Leur pirogue solidement retenue par une corde au quai, ils devaient pagayer en maintenant la cadence pendant 1 h 30, durée estimée pour boucler le parcours des Taure’a."On a beaucoup de retard dans les entraînements, lance leur entraîneur Vito Tefaatau. Voilà pourquoi on fait ces exercices pirogue attachée, c’est la manière la plus efficace pour tout apprendre."Le coach les conseille et intervient aussi pour corriger la posture et les coups de rame. Dans cet exercice, la synchronisation est importante. Les minutes passent, le moral ne flanche pas, tous sont déterminés à se démarquer pour leur première participation.Habitués des compétitions de district, ces jeunes vont jouer dans la cour des grands ce jeudi. Selon le chrono obtenu lors du dernier test sur parcours, l’équipe a de grandes chances d’atteindre son objectif…