Vidéo - "Scandale de l'huile de palme" : quand un youtubeur fait le buzz

Accompagné de Bernard Genier, journaliste de la RTS, Julien Donzé, de son vrai nom, s'est rendu sur l'île de Bornéo, en Asie du Sud-Est, où il a pu être témoin des dégâts de la déforestation causée par la culture de l'huile de palme, comme le rapporte le site Mashable En moins de 24 heures, le youtubeur Le Grand JD a atteint plus de 700 000 vues avec le documentaire produit par la RTS, et a rapidement pris la place numéro 1 de la page Tendances de YouTube.C'est au milieu de "tranchées réalisées par des bulldozers" qu'il raconte : "Ils créent des tranchées pour se rendre vers des arbres spécifiques, les coupent pour les vendre et détruisent tout sur leur passage. C'est n'importe quoi. [...] On est dans une espèce de pharmacie géante et tout ça est en train de disparaître".Bien que la vidéo documentaire ne dure que 25 minutes, JD explique que ceux qui sont intéressés peuvent aller voir le premier reportage de la RTS sur le même sujet, réalisé il y a 17 ans de cela.Suite à la publication de la vidéo, d'autres youtubeurs et influenceurs ont loué le travail du Grand JD et de la RTS.