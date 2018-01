Vidéo - Sauvetage en mer : 221 personnes secourues en 2017 et une prise de conscience

Ils veillent jour et nuit sur les usagers de la mer, prêts à tout moment à porter assistance aux marins dans la tourmente. Membres du JRCC, des équipages de l’avion Gardian et des hélicoptères Dauphins, ou de la fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer, ils ont été chaleureusement remercié par le haut-commissaire.



Cette année encore, tous ont eu fort à faire. 221 personnes ont été secourues en 2017 à l’occasion de 440 opérations, soit une hausse de 8% par rapport à l’année précédente et de 20% comparativement à 2015. Hausse qui a une explication. "Le JRCC est plus sollicité parce que peut-être plus connu. Et c'est une très bonne chose. Ça veut dire que les gens n'hésitent plus à appeler le JRCC en cas d'inquiétude ou en cas de détresse en mer", se réjouit Clément Jacquemin, directeur du JRCC.