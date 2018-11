Vidéo - Sarah Miller, la célèbre tatoueuse invitée d'honneur du Polynesia Tatau

Rédaction web avec Brandy Tevero

​Sa présence à la 6e édition de la convention Polynesia Tatau est une aubaine pour les Polynésiens, tatoueurs comme tatoués. Sarah Miller ne réalise qu’un seul tatouage par jour, et tatoue surtout de grosses pièces. Une fois lancée, plus rien ne peut arrêter sa machine : "Quand je sens cette harmonie avec cette terre, l'air, l'eau et cet environnement, je suis vraiment excitée. Je n'avais pas ressenti cela depuis longtemps. Je me sens en paix et cela m'inspire beaucoup pour tatouer".Outre le tatouage, Sarah Miller s’est également lancée dans la bande dessinée avec un premier chef-d’œuvre sorti en 2014 intitulé "Valkyries Wode"