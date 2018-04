Vidéo – Santé, solidarité, retraites : les promesses des candidats

Laure Philiber et Brandy Tevero

Quelle offre de soins pour demain ?Comment assurer une solidarité entre les générations et entre les travailleurs et non travailleurs ?Le positionnement de l’Etat, par rapport au nucléaire, impacte-t-il toujours nos rapports avec Paris ?Le dossier de la semaine consacré aux élections territoriales s’intéresse aux propositions en matière de santé, de solidarité, et de réforme de la protection sociale généralisée, des six candidats en lice.