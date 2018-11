Vidéo - Salon du livre 2018 : un "succès" pour Christian Robert

Pour Christian Robert, il faut "arrêter" avec l'idée que la Polynésie a une tradition orale et que donc les Polynésiens ne lisent pas : "ici on écrit, on lit, comme partout ailleurs : pas plus, pas moins."Et le numérique n'a pas eu d'incidence sur la vente de livres en Polynésie selon lui : "Chez Au vent des îles, on a plus de 100 titres disponibles en e-books sur toutes les plateformes, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui il y a des gens qui achètent du numérique et une fois qu'ils ont lu et aimé le livre, ils vont acheter le livre papier pour l'avoir. (...) C'est un moyen complémentaire d'accéder à des lecteurs."