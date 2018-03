Vidéo - Salon de l'agriculture à Paris : une médaille d'argent pour la Polynésie

Rédaction web avec ​Christian Bonardel / Carlo Carboni

Cette année au Salon de l'agriculture de Paris, les médailles d'or sont presque toutes allées aux Antillais. Les rhums de la Caraïbe ont tout raflé. Tahiti se contentera de l’argent. Mais or ou argent, une médaille est une médaille et elle est déjà une reconnaissance pour le travail accompli."C'est déjà un honneur. On est sur le podium. Ça nous montre où on se situe par rapport aux autres", se réjoui David Moux, producteur du Rhum Tamure.Les visiteurs du salon qui ont goûté le rhum polynésien sont en tout cas très satisfaits : "Il est super bon. On sent bien la vanille", remarque une jeune femme.Mais comment sont sélectionnés les lauréats ? "C'est un acte volontaire des producteurs que de participer à ce concours. Ensuite, il y a des sélections en amont, sur le terrain, où ils font des prélèvements sur les productions de l'année. Ils sont examinés par un jury composé à la fois de consommateurs et de professionnels avertis", explique Florianne Ravard maîtresse de cérémonie remise des prix.Yvette Temauri, la présidente de la Chambre d'agriculture est heureuse de la médaille d'argent de David Moux : "C’est un honneur pour le Pays. On en est fiers. Et on encourage les autres à aller plus loin pour les années à venir".Pour elle, le Salon est une réussite pour le fenua : "C’est une réussite pour la Polynésie que d’être à ce salon. Cette année nous avions plus d’exposants que les années précédentes. Ils étaient quatorze. De plus nous avons souhaité mettre nos élèves en avant. On pousse nos enfants à travailler la terre. Grâce à cette expérience ils ont une ouverture d’esprit supérieure."