Vidéo - Salon de l'agriculture à Paris : Macron ne visitera pas les stands d'Outre-mer

Le salon de l'agriculture est un rendez-vous devenu incontournable pour les professionnels du milieu agricole, pour les badauds venus de la France entière et pour les chefs d’État. Mais Emmanuel Macron, pour sa première visite en tant que Président de la République, a fait le choix de ne pas se rendre au pavillon outre-mer. Une décision qui en déçoit plus d’un, mais les exposants tahitiens ne comptent pas que sur ça pour faire découvrir leurs produits : "Il ne pourra pas découvrir notre produit (...) Après on se dit que ce n'est pas grave, il y a quand même tous les Parisiens pour le goûter à sa place", lance Tiheni Tehuiotoa, exposante venue présenter le rhum Pari Pari.



Simone profite de son séjour dans l’hexagone pour visiter pour la première fois le salon et retrouver les produits du fenua. "Ça m'a manqué les produits du fenua. (...) Je voulais faire plaisir à une amie. J'ai pris de la vanille pour elle"



650 000 visiteurs sont attendus sur le salon pour cette édition 2018. Une forte fréquentation qui devrait pouvoir profiter aux différents stands de la Polynésie française. Et pour les amateurs de danses et les curieux, la nouveauté de cette année c’est la présence des grandes gagnantes du Heiva i Paris pour enflammer le stand.