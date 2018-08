Vidéo - Salma Hayek en vacances en Polynésie

Rédaction web

Salma Hayek est en Polynésie. L'actrice, réalisatrice et productrice américaine a posté plusieurs photos et vidéos d'elle à Bora Bora. La dernière date de ce mercredi. Et elle semble apprécier la douceur de vivre polynésienne, le lagon turquoise en particulier.Salma Hayek est en couple avec François-Henri Pinault P-dg du groupe Kenning qui regroupe notamment les marques Gucci Balenciaga, Alexander McQueen...L'actrice n'est pas la seule a avoir décidé de prendre du repos dans nos îles. Ces derniers jours, la Polynésie a vu les people défiler : Pogba, le Prince Albert II de Monaco ou encore Lady Gaga repartie dimanche pour les Etats-Unis.