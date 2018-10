Vidéo - Ryanair : "je ne suis pas raciste" assure le passager en cause dans une altercation

Rédaction web

Une vidéo montrant une altercation raciste sur un vol Ryanair a indigné les internautes du monde entier cette semaine. On y voyait un homme blanc, assis près d'un hublot, s'en prenant violemment à une dame noire près de lui. Sur les images filmées par un autre passager, on voit l'homme ordonner à la dame de changer de place, lui lançant à deux reprises des injures racistes.Après la publication de cette vidéo sur Facebook, la dame et sa fille ont témoigné, encore sous le choc. Ce vendredi, le passager incriminé pour ses propos assure : "Je ne suis pas raciste".Il explique qu'il était mécontent du temps qu'il lui avait fallu pour quitter son siège et lui permettre d'atteindre le couloir. "J’ai probablement perdu mon calme et lui ai ordonné de se lever", a-t-il déclaré à Good Morning Britain. "Je ne suis en aucun cas une personne raciste et je pense que c'était juste un excès de colère", a-t-il poursuivi. "Je m'excuse pour toute la détresse que vous avez eue là-bas et depuis."La femme victime de ses propos et sa fille ne sont pour l'instant pas prêtes à accepter les excuses : "Cela va prendre beaucoup de temps pour accepter ses excuses et tout le reste, car je me sens très faible et dégradée", a expliqué à ITV la dame âgée.La compagnie Ryanair, critiquée par les internautes pour son manque de réactivité, a également présenté ses excuses.