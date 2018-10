Vidéo - Roxy Pro 2018 : Vahine Fierro se qualifie pour le troisième tour

"C'est ma première participation à une épreuve du Champion Tour et, maintenant, je gagne ma première série, je suis très contente. Caroline est ma deuxième surfeuse favorite sur le CT après Stephanie Gilmore. Même si elle est plus jeune que moi, c'est une surfeuse incroyable et elle a déjà un sacré parcours. (...) C'était un honneur de surfer contre elle" a déclaré Vahine Fierro, au micro de la WSL, juste après sa victoire.Grâce à sa wild card, la Polynésienne a également confié surfer sans pression et continuer à s'amuser pour le reste de la compétition : "Je n'ai rien à perdre, j'en profite !"