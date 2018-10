Vidéo - Robert Wan : "La perle de Tahiti rend les femmes plus belles"

C’est au centre Vaima -où était à l'époque situé le musée de la perle- que Robert Wan rencontre Jacques Chirac, en visite au Musée de la perle. Son plus beau souvenir selon l’homme d’affaires. En 44 ans, l'empereur de la perle de Tahiti a vécu des hauts et des bas. Mais aujourd’hui, 90% de la production mondiale de perles de couleur vient de Polynésie : "Ce sont nos lagons qui produisent. Nous avons des concurrents plus timides comme les Îles Cook, les Fidji, les îles Mariannes... Mais ils n'ont pas la même variété d'huîtres que nous. La nôtre a un éclat particulier, une couleur très dense. C'est à notre avantage. Et il faut savoir en profiter".



La perle, un trésor qui ne cesse de fasciner Robert Wan : "C'est une découverte pour moi, et ma vie aussi. Et comme je l'ai toujours dit, la perle de Tahiti rend les femmes plus belles, c'est mon slogan !".