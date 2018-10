Vidéo - Rip Curl Pro Portugal : Michel Bourez qualifié en quarts de finale

Après avoir perdu à la Quiksilver Pro France la semaine dernière -la compétition a été remportée par l'Australien Julian Wilson-, Michel Bourrez est bien parti pour la MEO Rip Curl Pro Portugal, dixième et avant-dernière manche du circuit pro.Ce jeudi 18 octobre, il était au tour 4 (à partir de la 36e minute dans la vidéo) aux côtés du Brésilien Gabriel Medina (champion du monde en 2014 et ayant remporté le Tahiti Pro Teahupoo 2018) et du Portugais Frederico Morais. Michel Bourrez a terminé deuxième de sa série de trois avec un total de 7,83. Il se qualifie donc pour les quarts de finale, où il affrontera le Brésilien Italo Ferreira, Rookie of the year en 2015."C'est pour ce genre de conditions que l'on fait le Tour, trouver de bons barrels et surfer les meilleures vagues au monde. J'étais tellement déçu après la France. C'est ma deuxième maison. J'y ai beaucoup d'amis. Je veux vraiment bien faire ici" a déclaré Michel Bourrez à Surf Session