SPORT

Vidéo - Richard Virenque, parrain de la Ronde Tahitienne 2019

Mardi 11 Décembre 2018 à 17:00 | Lu 91 fois

CYCLISME - L'un des plus grands événements sportifs de la Polynésie et classé parmi les 50 plus beaux événements cyclo-sportifs du monde, sera de retour à Tahiti le 19 mai 2019. Cette 8e édition sera parrainée par Richard Virenque, cycliste dont la notoriété n'est plus à faire, et qui a déjà remporté plusieurs étapes du Tour de France.

