Vidéo - Retraites : une réforme qui passe mal auprès de la population

La réforme des retraites a fait couler beaucoup d’encre. Et ce n’est pas terminé. Cette semaine, les élus du conseil économique social et culturel (CESC) ont donné un avis défavorable au projet. Les syndicats devraient rencontrer le président du Pays Edouard Fritch ce mardi pour en discuter.



Dans cette réforme, le gouvernement propose de nombreuses mesures. Entre autres : prolonger la durée de cotisation et revoir le calcul des pensions à la baisse.



Un choix qui est loin de faire l’unanimité dans la population.



Certains ne comprennent pas pourquoi il faudrait travailler plus. Une habitante de Tahiti pense qu’allonger la durée de cotisation sera encore plus lourd pour les patrons et ne fera qu’augmenter le nombre de chômeurs.



Autour du marché, sur un trottoir, un retraité vend des fleurs pour arrondir ses fins de mois. Lui non plus n’est pas favorable à cette réforme. Il explique :



« Là en ce moment, je travaille pour moi-même en plus de ma retraite. Tous les retraités ont travaillé dur et maintenant on veut baisser leur cotisation ? Ce n’est pas normal… »



Avec ce projet de texte, certains pensent partir en retraite dès cette année. D’autres envisagent de se mobiliser.