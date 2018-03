Vidéo - Retraites : Angélo Frébault annonce que les syndicats ont "eu gain de cause"

Au lendemain d'une journée de grève très agitée, les syndicats ont été reçus à la présidence ce vendredi matin. Une vingtaine de membres de l'intersyndicale a été reçue.



Au bout de plus d'une heure de discussions, le porte-parole de l'intersyndicale Angélo Frébault a annoncé que le projet de loi de réforme des retraites serait retiré. "Nous avons eu gain de cause" a-t-il déclaré, demandant aux grévistes de cesser le mouvement social et de reprendre le travail. "La majorité a décidé de retirer le projet pour qu'on rediscute plus tard", a indiqué le syndicaliste Patrick Galenon.



Le président de l'assemblée doit encore signer le document attestant du retrait du projet de loi. "Le projet de loi est pour l'instant mis de côté" a déclaré plus tard Marcel Tuihani. "Retrouvons de l'apaisement, remettons les techniciens autour d'une table et trouvons une solution non pas pour la réforme uniquement des retraites mais de l'ensemble de la PSG".



Les syndicats se sont ensuite rendus devant l'assemblée où était réunie une grande partie des manifestants. Sous les applaudissements de ses interlocuteurs, il a annoncé la décision du gouvernement : "C'est grâce à vous qu'on a réussi ça (...) On n'a pas fléchi malgré les obstacles (...) Je vous remercie."



Les syndicats souhaitent rediscuter de la réforme après les élections territoriales. Selon eux, cette réforme doit porter sur l'ensemble de la PSG et non simplement sur les retraites.