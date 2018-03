Vidéo - Réparer les vivants, la question du don d'organes en scène

« Donner, c’est aimer. C’est grâce au don que nous sommes là », lâche Valérie Wong dans un sourire. Cette dernière a été greffée du foie il y a plus de 10 ans. Elle est aussi devenue un membre actif de l’association d’un don de vie.



Ce lundi, elle a participé à la présentation de la pièce de théâtre Réparer les vivants, qui sera jouée du 23 février au 10 mars prochain à la Maison de la culture.



Pour Valérie Wong, cette œuvre permet de parler du don d’organes en Polynésie. Chose qui n’est pas toujours bien perçue. Elle souligne :



« Le don c’est encore tabou mais il faut s’ouvrir. J’ai une nouvelle vie. Je revis grâce à ce don. »



Raymond confirme. Greffé du rein il y a deux ans, tout a changé pour lui.



« Un beau matin, on m’a appelé pour me dire qu’il fallait que je me rende à l’hôpital pour une greffe. Depuis, ça a été un changement radical. J’ai pu reprendre un peu de sport. Je peux voyager… »



Les membres de l’association voient dans Réparer les vivants un appui pour la cause qu’ils défendent. Pour eux, elle porte un message. Réparer les vivants conte l’histoire d’un garçon de 19 ans qui perd la vie dans un accident de la route en allant surfer avec ses amis. Ses parents ont 24 heures pour décider de quoi faire avec ses organes.



Le metteur en scène et acteur, Emmanuel Noblet, souligne :



« Ce n’est pas un spectacle militant. Ça pose simplement une question de société : le don d’organes, on peut être pour ou contre. »