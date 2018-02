Vidéo - Record du monde de ukulele : les îles au rendez-vous

Rédaction web

Il est un peu plus de 9 heures, en ce samedi matin au stade Pater. Le soleil tape sur le bitume. La température monte. Dans un coin d’ombre, à l’extérieur du stade, Jacques, Ariihau et Marutua chantent en cœur, au son de leur ukulele. Voilà près d’une heure qu’ils sont arrivés. La chaleur n’a pas abîmé leur sourire ni entamé leur motivation. Les musiciens trépignent. Ils attendent 13 heures avec impatience. Et pour cause.Cela fait plus d’un mois que le trio répète sans relâche. Ils ont tout préparé pour le grand jour : ce samedi 24 février où la Polynésie va tenter de battre le record du monde de ukulele. Jacques, chemise verte locale et couronne de fleurs sur la tête souligne :« C’est important que le monde entier voit notre culture. Il faut dire que le ukulele est à nous. Montrer que tout ensemble, on peut y arriver. »Quand ils ont appris qu’une tentative était organisée, ils n’ont pas hésité un seul instant. Malgré la distance et le coût du voyage, Jacques, son neveu et son beau-frère ont décidé de se rendre à Tahiti. Le musicien continue :« Nous avions déjà participé au record du monde en 2015. C’est important pour nous de le faire même si ça demande quelques efforts… Il fallait vite réserver notre billet. »Jacques, Ariihau et Marutua sont arrivés jeudi à Tahiti. Hébergés dans la famille, ils ont continué à répéter pour le record du monde.Le trio doit repartir dimanche soir. Un seul objectif : ne pas être venu pour rien.