Vidéo - Record du monde de ukulele : l’appel à la mobilisation d’Annick Girardin

Objectif : 10 000 joueurs au stade Pater, ce samedi, pour battre le record du monde ukulele. Pour la ministre des Outre-mer, Annick Girardin :« Je sais que ce chiffre peut paraître ambitieux. Mais je sais aussi, pour l’avoir constaté sur le terrain […], que votre mobilisation, elle est immense. Je veux vous dire que vous avez tout mon soutien et que quel que soit le résultat, je vous félicite de mettre à l’honneur votre patrimoine, votre volonté de vous unir et de vous dépasser. A travers vous c’est l’ensemble des Outre-mer qui sera mis en lumière… »Après sa visite au mois de janvier au fenua , Annick Girardin a été conquise par la Polynésie et les Polynésiens. Elle invite le plus de personnes possible à se mobiliser pour le record du monde. Un événement qu’elle suivra de près, depuis Paris.