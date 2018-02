Vidéo - Record du monde de ukulele : derniers préparatifs avant le jour J

Rédaction web avec J-B C

Techniciens, organisateurs, bénévoles. Ils sont tous dans les starting-blocks à quelques heures de la tentative de record du monde. Sur la pelouse de Pater, on termine de peindre les repères, des carrés qui accueilleront chacun 50 joueurs de ukulele. Ce qui rend le comptage plus facile et facilite l’entrée et la sortie des participants dans le stade.Côté technique, la Maison de la culture monte l’un des deux écrans géants qui retransmettront le record. Il se compose de 60 panneaux pour une surface totale de 24 mètres carrés. Mais son installation n’est pas si compliquée. "On a l'habitude de travailler comme ça. Il y a juste deux heures de montage. Après ce sont juste de petits réglages", explique Edmond Heiarii, technicien.Question sécurité, on veille aussi au grain. Les pompiers de Pirae inspectent les lieux, et se penchent avec attention sur les installations. "On a été obligé de créer deux autres issues de secours supplémentaires", annonce Anthony Cheung, chargé de la coordination de secours.Rien à redire pour les pompiers. Et ils seront aussi là samedi pour veiller sur les participants. "On va dédier une ambulance et une équipe de 5 personnes à l'événement. Il y a l'équipe de garde en plus qui doit assurer les interventions courantes. Et la Fédération de secouristes mettra 40 secouristes pour l'événement", explique Ismaël Heo-Moun, chef de corps des pompiers de Pirae.Bref tout pour que cette grande fête du Ukulele soit une réussite et que le fenua retrouve sa place dans les colonnes du Guinness Book.