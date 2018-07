Video - Ranitea Gobrait refusée en prépa : les explications de la DGEE

Mike Leyral, avec Tamara Sentis

De plus, chacun de ces établissements très convoités, comme les lycées d'élite Henri IV et Louis-le-Grand, accueillent peu d'élèves."Elle choisit une formation d’élite avec des établissement d’élite (…) Son choix était un choix très ciblé d’établissements parisiens, bordelais, et aussi à Rennes. Et parmi ces choix-là, elle a été acceptée dans au moins un des lycées prestigieux de Paris" précise Thierry Delmas. Un établissement qu'elle a finalement refusé.Pour le moment, Ranitea est inscrite en classe prépa scientifique à l'UPF. Mais elle devrait être reçue dès lundi à la DGEE, pour voir si elle peut encore être accueillie dans une filière d'élite en métropole. La DGEE invite tous les bacheliers qui rencontrent de telles difficultés à les contacter.