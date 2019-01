Vidéo - Raivavae : la reconstruction de l'école Hataitararoa va débuter

Reportage Jeanne Tinorua

C’est sur un terrain de 1000 m2 que sera érigée la nouvelle école primaire de Hataitararoa. Un projet qui aura nécessité plusieurs années de préparation, entre la démolition des vieilles structures et les demandes de financement. En attendant, les élèves de Raivavae ont continué leur scolarité dans des bâtiments réaménagés en salles de classe. "L'entreprise est venue et ils m'ont demandé de faire des embauches. C'est la population de Raivavae qui va construire l'école. (...) On a choisi de la faire en étages : 5 classes en haut et 5 classes en bas", explique Joachim Tevaatua, maire de Raivavae.Des élèves éparpillés sur toute l’île. Ce qui n’a pas entamé leur soif de connaissance, puisque Raivavae jouit d’un bon taux de réussite scolaire. Notamment dans le programme de GOD, le groupement d’observation dispersé. "Depuis la rentrée d'août 2018, on essaie de réduire la fracture familiale pour les enfants qui entrent au collège. Ici c'est le cas depuis quelques années puisqu'il y a un GOD qui regroupe la 6e et la 5e. D'autant plus qu'on se rend bien compte qu'une fois qu'ils retournent au collège, les résultats sont excellents. Dans des archipels comme ça, éloignés, nous avons des petites structures scolaires. Ça facilite le travail de nos enseignants, de nos professeurs des écoles", estime la ministre de l'Education Christelle Lehartel.Le chantier de reconstruction commence la semaine prochaine avec une livraison prévue en avril 2020. Coût de l’opération : un peu plus de 200 millions de Fcfp, supportés à 95% par le FIP, le Fond Intercommunal de péréquation.