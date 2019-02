Vidéo - Raita, la douce voix de Ahe

Rédaction web avec André Vohi

Raita a fait danser toute la Polynésie avec ce tube, Le matin polynésien, que l'on chante encore souvent dans les bringues à Tahiti.Installée depuis plus de 15 ans à Ahe, elle se souvient encore de cette époque où elle faisait le tour des plateaux télé et radio. Elle n'avait que 19 ans.Aujourd'hui, Raita chante pour les touristes de sa pension de famille. A chaque départ, les jeudis et dimanches sur son motu, elle prend son ukulele. Accompagnée de son mari et son fils, elle donne un véritable concert privé.Après le changement radical des goûts musicaux au début des années 2000, et la préférence des Tahitiens pour des rythmes plus entraînants, Raita s'est retirée de la scène polynésienne. Mais sa voix continue toujours d’enchanter le voyageur qui a la chance de croiser son chemin.