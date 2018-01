Vidéo - Raiatea : des fruits séchés pour le goûter dans les écoles

Rédaction web avec Jessica Doucet et Rony Moufat

Des bananes, des papayes, des ananas, en lamelles ou en pépites : les goûters dans les écoles du fenua vont-ils bientôt changer ? Dans une école de Taputapuatea, à Raiatea, les élèves ont eu droit à un goûter peu habituel cette semaine. Les gâteaux habituels, fabriqués en usine, ont été remplacés par des fruits séchés, cultivés et transformés à quelques kilomètres de leur établissement.L’entreprise de l’île sacrée a décidé de vendre ses produits aux écoles pour que les enfants mangent mieux. Ce public est souvent le plus touché par la malbouffe. Ce sont ces petites têtes brunes qu’il faut sensibiliser en premier.Nathalie Convert, créatrice de la CAP, expose :« Je veux vraiment avoir l’adhésion de tout le monde : aussi bien des parents que du corps enseignant. On veut changer mais on ne changera pas en ayant des actions en pointillés. »L’entreprise a mené de nombreux essais avant de trouver les produits adéquats. Les fruits traditionnels ont été revisités pour conquérir le cœur des enfants. Les sachets sont vendus 100 francs. Ils semblent avoir trouvé preneur.Dans quelques jours, ce produit sera également proposé aux écoles de Tahiti. Des hôtels de Bora Bora sont aussi intéressés pour leur clientèle.