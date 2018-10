Vidéo - Race for Water : une odyssée 100% écolo en escale un mois en Polynésie

Le Race for Water est une odyssée éco-citoyenne pour sauver les océans, étouffés par les déchets plastiques produits à 80% par l’activité humaine sur terre : "Dans toutes les villes côtières, les îles... on est en train de créer des montagnes de déchets, sur lesquelles on pourrait limite skier ! Ce qu'on voit le plus, ce sont les plastiques et les vêtements. Des matériaux qui mettent entre 400 à 1 000 ans pour disparaître. Cela veut dire que tout le plastique qu'on a produit depuis qu'il existe, est encore sur terre. Il faut à tout prix agir (...) Les pailles, les sacs plastiques, les bouteilles d'eau etc. on peut arrêter tout ça. Et faire un effort citoyen de tri. (...) Si ça part de nous, les industriels devront suivre" déclare Camille Rollin, responsable sur le Race for Water du projet "Plastic Waste to Energy".Les scientifiques sont unanimes, si l'on ne fait rien, d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans : "Il n'est jamais trop tard. On constate une prise de conscience aujourd'hui. (...) Si tout le monde s'y met, cela peut aller très vite" poursuit Camille Rollin.