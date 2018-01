Vidéo - Quelles solutions pour les chiens errants ?

Rédaction web avec Brandy Tevero

Te Ara Tau, tortue du jardin botanique de Papeari, tuée par des chiens : cet événement a créé l'émoi. Cet incident a une nouvelle fois ramené amené au cœur des débats la question des chiens errants en Polynésie.Depuis la fin de l’année, les messages pour des chiens trouvés ou abandonnés se multiplient sur les réseaux sociaux. Les associations de protection des animaux sont débordées.De nombreux chiens errent dans les rues de Tahiti et des îles, sans but.De l’avis de tous ces professionnels et associations, la stérilisation des animaux semble être la première solution. Cette intervention chirurgicale du vétérinaire est exonérée de -13% de TVA. Ce n’est pas suffisant mais c’est un bon début.Selon l’Arpap, des lois existent déjà mais la réalité du terrain ne permet pas leur application stricte.Les initiatives privées ne sont pas en reste. Jonathan Droillon est propriétaire d’un magazine culinaire de luxe, il a décidé de faire un geste pour la cause animale en reversant l’ensemble des bénéfices de la vente de son dernier numéro au service de protection des animaux.