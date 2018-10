Vidéo – Que deviennent nos déchets ?

C’est au Centre de recyclage et de transfert de Motu Uta, le CRT, qu’atterrissent les déchets recyclables. Les 15 trieurs du site vont les répartir par famille pour les exporter vers la Nouvelle-Zélande. Avec 15 flacons de lessive on fabriquera une chaise de jardin, et avec 12 000 cannettes, un poti marara en aluminium.

Au bout de la chaîne, on retrouve les déchets non recyclables jetés dans la poubelle verte par erreur. Beaucoup de sacs en plastique et de briques alimentaires, mais aussi des objets qui représentent un réel danger pour les travailleurs. "Les gens ne font pas attention, ils jettent n’importe quoi, déplore Alexis Tehahe, trieur depuis 9 ans. Il y a même des cadavres de chien qui arrivent sur le tapis. Mais le plus dangereux, ce sont les seringues, parce qu’une fois qu’on s’est piqué, je ne sais pas comment on fait…" Les trieurs retrouvent aussi presque chaque jour des fusées de détresse périmées qui causent en moyenne un départ de feu tous les deux jours !