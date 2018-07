Vidéo - Quatre projets de développement touristiques à Raiatea

Le groupe Mega Five était déjà venu en repérage en mars dernier et 4 sites ont retenus leur attention. Ils souhaiteraient y construire des structures hôtelières, ainsi qu’un centre commercial. Des projets qui intéressent les élus de cette commune qui affiche un taux de chômage de 27%. Un chiffre que le maire cherche à diminuer " il faut donner du travail à tout le monde et surtout retenir nos jeunes chez nous, développer chez nous... il y a matière à faire".



L’édification d’une seule de ces quatre structures, devrait générer près de quatre cent emplois durant la phase de construction. Les travaux devraient durer de trois à cinq ans. Et près de cent cinquante emplois devraient être créés pour en assurer le fonctionnement. Pour les frère Lui, Raiatea a un fort potentiel touristique "ce ne sont que des propositions, maintenant nous attendons de connaitre les attentes des élus de cette commune et de la population. Nous devons avoir une vision globale des projets sur lesquels nous pourrions travailler pour créer de l'emploi et améliorer l'économie de l'île" nous a confié, le président du groupe Méga five Allan Lui.



Une fois validés par le conseil municipal, les projets choisis seront présentés à la population.