Vidéo - Quand un oiseau s'incruste dans un avion, en classe affaire

Rédaction web

Un oiseau est apparu en classe affaire en plein vol, dans un avion effectuant la liaison entre Singapour et Londres le 7 janvier dernier. Le volatile, qui n'avait bien sûr pas son billet, a été découvert à 2 heures de l'atterrissage, sur ce vol de 14 heures.Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit l'oiseau se poser sur le dossier d'un siège et un steward tenter de le chasser. Le passager clandestin a été attrapé à l'arrivée à Londres et mis en quarantaine selon Fox News. On ignore toujours comment il s'est introduit dans l'avion...