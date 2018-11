Vidéo - Quand un gilet jaune seul essaie de bloquer une route

Rédaction web

Le mouvement des gilets jaunes pour plus de pouvoir d'achat et la suppression de la taxe carbone se poursuit. Bien loin des foules marchant dans les rues pancartes en main, un homme a décidé seul, dimanche, de bloquer un rond-point à Pau.L'homme fait des aller-retours sur un passage piéton. Sa femme, qui filme, rigole à en pleurer. "Mon fils est tellement honteux qu'il est resté dans la voiture et moi je suis morte de rire sur le bord de la route. (...) Il crie aux gens de venir mais tout le monde s'en fout"Dans son commentaire, la femme explique que c'est le jour de son anniversaire. "Pour mon jour d'anniversaire, mes 52 ans, mon mari me fait un superbe cadeau. C'est la première fois que je le vois comme ça. Il ne m'aura jamais fait autant rigoler qu'aujourd'hui".Pour terminer sa vidéo, elle salue l'initiative de son mari et explique plus sérieusement qu'elle ne comprend pas les gens qui ne prennent pas part aux mouvements des gilets jaunes et restent sans rien faire.