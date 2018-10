Vidéo - Quand un chat s'invite sur le podium d'un défilé

Rédaction web

Dimanche à Istanbul se tenait le défilé de mode de l’école Vakko ESMOD. Mais ce n'est pas sur les mannequins que les spectateurs ont eu les yeux rivés.Un intrus s'est glissé sur la scène. Un chat blanc et noir a pris possession du Catwalk (terme désignant les podiums de mode et, qui dans ce cas précis, porte bien son nom...) pour faire un brin de toilette et tenter de s'agripper aux jambes des demoiselles.Les mannequins quant à eux n'ont pas bronché, évitant avec habileté le matou pas du tout perturbé par la musique.Personne n'est venu chasser l'animal de la scène et le public a semblé apprécier la touche animale du défilé.La vidéo de ce chat, devenu star, a rapidement fait le buzz sur la toile.