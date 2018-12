Vidéo - Quand les délinquants retrouvent le chemin des études

Agriculture, menuiserie, métallurgie… Ce sont quelques-uns des corps de métier qu’ont pu découvrir quatre adolescents suivis par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Depuis octobre, ces jeunes délinquants ont intégré le point d’accueil créé au sein du CJA de Teva i Uta, rejoignant les 20 élèves qui y étudient.



Tous ont eu très tôt affaire à la justice pour des faits de violence. Et tous ont le même parcours social et scolaire avec une déscolarisation précoce aux alentours de la classe de 5e. Mais grâce à ce dispositif, ils retrouvent petit à petit le respect des horaires et des objectifs de vie.



"Mon comportement et mon attitude ont changé quand je suis venu au CJA", confirme l’un d’entre eux, qui sait désormais qu’il souhaite devenir mécanicien.