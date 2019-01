Vidéo - Quand le pape chante joyeux anniversaire à une vieille dame dans la foule

"Cette petite vieille, qui est plus jeune que moi (...) elle est en bonne forme, et aujourd'hui, c'est son anniversaire, on va donc lui chanter 'joyeux anniversaire'", a alors dit le pape, avant de pousser la chansonnette, aussitôt imité par un groupe de pèlerins.

Avant de repartir, le souverain pontife a embrassé cette femme sous les hourras de la foule.

Le pape François se trouve au Panama jusqu'à dimanche pour les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ).