Vidéo - Quand des bennes à ordures se transforment en oeuvres d'art

Dès ce vendredi, vous pourrez visiter des bennes à ordures au quai d'honneur de Papeete lors de l'exposition Urban Care. L'entreprise TSP a demandé à 5 artistes de l'association Hamani Lab de transformer 17 bennes. Le but : changer le regard du public sur la collecte des déchets. "L'intérêt pour nous c'est d'abord de casser cette image qu'on a, un peu négative, un peu sale qu'on a tous de la collecte des déchets. Ce n'est pas un métier forcément valorisant. Les bennes, ce sont des grosses poubelles qu'on met en place chez les industriels notamment. Donc moi je voulais qu'on leur propose un truc un peu plus joli qu'ils ont envie de garder sur leur parking et qu'ils soient fiers de montrer que dans ces entreprises ont fait les choses comme il faut en matière de déchets, on trie et on amène ça au bon endroit", explique Rava Sachet, directrice du développement chez TSP.Au départ, l'entreprise propose aux artistes de taguer 5 bennes, celles mises à disposition des paquebots au port de Papeete. "On c'était dit que quand un touriste descend d'un paquebot, la première image qu'il a de Tahiti c'est aussi le conteneur, la benne qui est là au pied du bateau (...) Après, de fil en aiguille, le projet était sympa, les gars étaient motivés et finalement c'est toute la commande qui y est passée", raconte Rava. 17 bennes ont donc été transformées en 1 mois et demi.Pour les artistes, c'est l'occasion de s'exprimer sur un support différent. C'est aussi l'opportunité de voir leur travail "voyager" dans plusieurs communes de Tahiti : "C'est mortel parce que c'est un client qui nous demande de faire juste ce qu'on a envie, sur un support original. Notre art sera vu par tout le monde", se réjoui Abuze, graffeur.Les bennes décorées deviendront aussi, le temps de l'exposition à Papeete, de petites galeries d'art éphémères. Les artistes exposeront à l'intérieur, quelques-unes de leurs autres créations.