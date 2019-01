Vidéo - Quand athlètes valides et à mobilité réduite se rencontrent

Rédaction web avec Davidson Bennett et Oriano Tefau

Six ateliers ont été proposés à plus de 350 sportifs en herbe. La mixité des intervenants était le leitmotiv de l’USSP, qui organisait la rencontre, mercredi matin à Fautaua. Mixité entre les élèves venant d’établissements éducatifs spécialisés, et ceux de collèges et lycées."Par contre, dans la population collège-lycée, il y a une grosse participation des élèves qui sont à besoins éducatifs particuliers, précise Thierry Rossi, le directeur adjoint de l’USSP. Ce sont des élèves qui sont dans les dispositifs Ulis et qui sont déjà en inclusion dans les établissements, en inclusion dans les cours dans les collèges et les lycées, et surtout en inclusion dans les cours d’EPS."Les élèves handicapés étaient visiblement très heureux de se dépenser et de s’amuser sans retenue, que cela soit en individuel ou par équipe. Comme Tevaite. "Je m’entraîne à jouer, et ça se passe très bien. Je suis ravie !", se réjouit-elle après une partie de ping-pong.Cette matinée n’aura pas été de tout repos, même pour les plus sportifs, car du côté des valides, pas question de jouer comme ça. Ils ont tous été mis en situation de handicap."Et c’est plus compliqué, confie Kevalani. Pour le tennis de table, on devait s’asseoir dans un fauteuil roulant.""On reste sur du jeu, on touche la balle, on joue contre un adversaire, poursuit Monsieur Sucet, l’un des professeurs d’EPS présents. Là, on a simplement adapté le terrain. On a enlevé des rebonds, mais ça reste du tennis de table. Quand on joue en handisport, de toute façon, on joue en fauteuil, la balle doit toujours sortir par le fond de la table."Pour les jeunes touchés par un handicap plus lourd, le boccia, sorte de jeu de pétanque adapté, était proposé. D’autres disciplines comme le kin-ball ont fait leur apparition au sein de la Fédération des sports adaptés et handisports. On retrouve aussi des épreuves de lancers assimilés à l’athlétisme et des sports de combat.