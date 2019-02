Vidéo - Quand Vaimalama donne un cours de surf

Rédaction web

Vaimalama Chaves s'est prêtée au jeu de La Boîte à Questions de Canal +. Comme à son habitude, la belle est restée simple et naturelle : "Je n'ai toujours pas réalisé. Même un mois et demi après. Je ne me sens toujours pas différente. Ce n'est pas moi qui change, ce sont les gens autour", assure Vaimalama.Miss Tahiti et Miss France n'a pas perdu son humour. A la question "Est-ce qu'en tant que Miss France tu es obligée de sourire même quand tu dors ?", Vaimalama répond : "J'ai des crampes au niveau des joues, donc ça sourit tout seul."Vient l'heure du cours de surf. Vaimalama ne se fait pas prier. Elle retire ses talons, se met debout et montre la position à adopter sur une planche : "On a les jambes légèrement écartées, on se tient sur le pied droit et on fléchit beaucoup beaucoup, un peu en squat, et on tient en équilibre comme ça."Lorsqu'on lui demande si elle participera au concours Miss univers, la Polynésienne répond "peut-être, fort possible, on verra"... Aura-t-on une nouvelle Miss France sur le trône de l'Univers ?Vaimalama a terminé l'interview par un petit air au ukulele, comme cela est devenu une habitude...Pluie de commentaires positifs sous la vidéo. La Miss a une nouvelle fois séduit les internautes. Pour beaucoup, Vaimalama est la Miss la plus "belle" et la plus "sympathique" que la France est jamais eu...