Vidéo - Quand Pogba fait un haka dans le lagon de Bora Bora

Paul Pogba est en vacances à Bora Bora, ce n'est plus un secret. Plusieurs photos du footballeurs avaient été diffusées sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui c'est la star elle-même qui partage un peu de ses vacances au fenua avec les internautes.Dans une vidéo publiée sur sa page officielle, on le voit exécutant un haka les pieds dans le lagon de Bora Bora près de son hôtel. En seulement une heure, la vidéo a été partagée près de 200 fois sur Facebook...Le footballeur semble heureux de découvrir un peu de la culture polynésienne. Il a également partagé sur Instagram une photo de lui avec un ukulele.Pogba à Bora Bora, Lady Gaga, le prince Albert II de Monaco à Tetiaroa... la Polynésie semble être la destination privilégiée des stars pour leurs vacances. Ce mercredi, nos confrères de La Dépêche de Tahiti notent également la présence du réalisateur Steven Spielberg et de sa famille à Moorea.