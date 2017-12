Vidéo - Quand Mariah Carey rend hommage à Johnny Hallyday

Rédaction web

Un hommage national lui a été rendu, mais ce n'est pas fini. Inconnus comme grandes stars continuent de saluer la mémoire de Johnny Hallyday, décédé d'un cancer du poumon mardi à l'âge de 74 ans.En concert à Paris, Mariah Carrey a entonné "Que je t'aime" devant son public de l'AccorHotels Arena, une photo de Johnny en fond. La star a été aidée par les spectateurs. "Mon français n'est pas très bon", s'est-elle excusée.Ce concert unique en France avait lieu dans le cadre de la tournée de Noël de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You