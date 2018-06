Vidéo - Pulvérisations contre les moustiques : un apiculteur en colère

Rédaction web (Interview : Jessica Doucet Tuahu)

Le service de la santé de Raiatea a étendu sa campagne de pulvérisation contre les moustiques. Ce vendredi matin les agents de la santé ont sillonné le quartier de Hamoa à Avera. Une zone prise en compte dans le cadre de l’enquête épidémiologique et où se rendait régulièrement l’individu qui a contracté la dengue 2, 15 jours avant l’apparition des symptômes.4 heures après la pulvérisation, un apiculteur de la zone a constaté que les abeilles de ses ruches tombaient comme des mouches. "On a fait ce qu'on devait faire c'est-à-dire fermer les ruches, il faut les colmater. C'est ce que j'ai fait. J'ai lâché les abeilles vers 10h45. J'ai presque doublé le temps (...) J'ai vu les abeilles qui tombent. Et ça tombe encore presque 6 heures après", raconte Claude Tinorua.Il dit pourtant avoir respecté le protocole, à savoir colmater les ruches avant la pulvérisation et attendre 2 heures après pour libérer les abeilles. Après ce triste constat, il a décidé de contacter les agents de la santé pour avoir des explications, mais sans succès. "Je les aient appelé et il me dit "oh je suis au bureau et je n'ai pas de moyen de transport". Je lui dit "Je viens te chercher" et il me dit "Y'a peut-être des choses un peu plus importantes, plus urgentes que ça".Dans un communiqué, la direction de l’Agriculture (DAG) lance un appel aux apiculteurs. La DAG encourage tout détenteur de ruches à se déclarer auprès de son service.Le but est d'établir une cartographie des ruchers qui sera transmise au Centre d’Hygiène et de Salubrité Publique (CHSP) afin de les alerter sur les zones à risque pour les abeilles. Les apiculteurs sont invités à décrire "de la manière la plus détaillée l’emplacement" de leurs ruches, "par les coordonnées GPS ou encore par la transmission d’une carte"Les propriétaires de ruche qui se font connaître pourront bénéficier des mails d’informations concernant les plannings de pulvérisation du CHSP et le protocole de protection des ruches.