Vidéo - Protection de l’environnement : des élèves de Raiatea tirent la sonnette d’alarme

Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu

« Touche pas à mon lagon » ou encore « le lagon n’est pas un cabinet » : ce sont quelques-uns des messages mis en image par six classes de CE1 de l’île de Raiatea dans le cadre d'un projet pédagogique sur la protection de l’environnement.Durant plusieurs semaines, les élèves se sont inspirés de l’actualité et de leur quotidien pour élaborer ces tableaux. Un des professeurs détaille :« Les enfants ont récupéré des bouteilles en plastique, du verre, des cartons etc… Tout ce qu’on trouvait dans nos poubelles. Nous voulions montrer une autre façon d’utiliser ces déchets. »Pollution volontaire ou inconsciente, pour ces ambassadeurs de l’environnement, l’homme est à l’origine de ces problèmes. Ils souhaitent tirer la sonnette d’alarme.« On ne pollue pas la terre parce qu’on a en a besoin. C’est elle qui nous donne à manger. »Six tableaux étaient soumis à l’appréciation du jury. Tous les enfants ont reçu la palme de défenseurs de l’environnement.