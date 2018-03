Vidéo - Première session de recrutement pour French Bee en Polynésie

Plus d'une centaine de candidats bilingues (anglais-français) et titulaires du CCA (Cabin Crew Attestation: certificat de membre d'équipage) ont été invités à passer les épreuves. Pour décrocher un poste, 3 épreuves en anglais sont au programme de cette session de recrutement. Un test écrit, un exercice de groupe et un entretien individuel. Chaque épreuve de ce job dating est éliminatoire. Les candidats ont vingt minutes pour répondre au test écrit, première étape du recrutement. " Tout se fait en anglais " précise le chef PNC, Alexandre Chéraud. " Pour l'exercice de groupe, ils ont une dizaine de minute pour réaliser un scénario, une mission tous ensemble et on regarde comment est-ce qu'ils travaillent ensemble, comment est-ce qu'ils se comportent. Ce sont des gens qui vont travailler en équipage donc il faut savoir travailler en équipe, donc on va chercher à déterminer si ces personnes ont la fibre du travail collectif ".



Pour certains candidats comme Tehana Paez, c'est une rêve de petite fille qu'elle s'est donné les moyens d'atteindre: " L'année dernière, je me suis donnée l'opportunité, parce que la vie est courte et il faut réaliser ses rêves... Je suis allée en France, donc oui il y a eu toute une préparation financière. C'est très technique, il y a beaucoup de choses à apprendre en très peu de temps, mais c'est en même temps enrichissant ". Pour Manuiti Nordman, c'est surtout l'occasion de trouver un travail " ce n'est pas facile d'avoir du boulot en ce moment alors toute occasion est à saisir. Dès qu'il y a une opportunité dans la vie, il ne faut pas la rater ".



French Bee cherche à recruter trente à trente-cinq personnes pour sa future base: une trentaine de personnel navigant commercial, trois chefs de cabine et un chef de base qui devront maîtriser les standards de la compagnie. Les candidats sélectionnés poursuivront leur formation pendant un mois sur la base opérationnelle de la compagnie à Paris Orly.



D'autres vagues de recrutement sont prévues pour des postes de PNC, d'attachés technico commercial, de chef de base et d'instructeur.