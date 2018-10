Vidéo - Premier vol de convoyage pour le Tahitian Dreamliner d'Air Tahiti Nui

Rédaction web

Le Tahitian Dreamliner d'Air Tahiti Nui, officiellement livré vendredi dernier, a effectué son premier vol de convoyage entre Charleston et Los Angeles. L'avion était piloté par Stéphane Turquem et Stanley Deschamps d'ATN. Un vol de convoyage auquel ont participé quelques privilégiés dont des journalistes.A bord, le directeur général de la compagnie au tiare Mathieu Bechonnet, s'est confié sur la situation du secteur aérien en Polynésie : "C'est vrai il y a une concurrence forte en face de nous mais on ne pouvait pas avoir de meilleure réponse ou de timing en montrant nos couleurs, en s'affirmant, en allant encore plus loin dans ce qui a été construit il y a longtemps. C'est un héritage qu'on est en train de faire grandir et évoluer".Le Fakarava est attendu à Tahiti le 14 octobre prochain. Ce premier Boeing 787-9 "Tahitian Dreamliner" va être mis en service commercial le 7 novembre . Les trois autres appareils Boeing sont attendus pour 2019.