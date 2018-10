Vidéo - Pouvanaa dans les manuels d’histoire, "c’est mon vœu le plus cher"

Rédaction Web avec Sophie Guébel



"Je n’ai pas dormi de la nuit. Mes deux fils étaient en métropole pour représenter grand-père et la famille, et j’attendais à côté du téléphone qu’ils m’envoient un message. Et à 9 h 07, je reçois le message. Deux phrases simples : ‘Papa, ça y est. Toutes les charges ont été levées’. Ça a été le soulagement. J’ai pensé à tout le chemin parcouru.""On n’en ressort pas indemne, mais on ressort quand même soulagé, avec la tête haute, fier, et fier de notre grand-père. Dans cette histoire, il ne faut pas qu’on oublie une chose, tout le monde connaît l’histoire de grand-père, ce qu’il s’est passé autour de lui, mais c’est toute une famille qui a été détruite. Encore moi, ça va, mais la génération avant moi a été marginalisée. Ils étaient montrés du doigt, ils étaient insultés : ‘voilà les enfants de l’incendiaire’, ‘votre papa est un incendiaire’, ‘c’est un assassin’, ‘c’est un terroriste’...""C’est mon vœu le plus cher, et je pense que grand-père aurait bien voulu ça parce qu’il est le Metua de notre Polynésie, c’est le Metua de tous les Ma’ohi. Et la demande que je fais au Pays, si c’était possible de mettre officiellement dans les livres d’histoire, les manuels scolaires, l’histoire de Pouvanaa, parce qu’il a fait partie de l’histoire politique de notre pays.""Il y a plein de personnes qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés, mais il y a des personnes clé dans ce dossier. Il y a Richard Tuheiava, Jean-Marc Regnault… mais j’ai une pensée particulière aussi à Marie-Hélène Villierme, qui a réalisé le documentaire L’élu du peuple ; une pensée particulière en faveur de Mme Cathy Tuiho-Buillard, qui nous a quittés, mais qui a été une fervente combattante aussi quand elle était à l’assemblée. Je pense à Mme le juge Catherine Vannier, et Mme Taubira bien sûr en France.""La dignité : rester digne malgré tout ce qui se passe ; l’honnêteté et la fierté."