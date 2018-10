Vidéo - Pour des contrôles antidopages plus sérieux durant la Hawaiki Nui

Qui remplacera EDT sur la plus haute marche du podium ? Réponse dans 7 jours avec la Hawaiki Nui Va'a qui se déroulera du 31 octobre au 2 novembre. Cette année, 140 équipages sont attendus. Hommes, femmes, juniors, handi va'a, locaux et étrangers devront ramer pendant 126 kilomètres auxIles Sous Le Vent entre Huahine, Raiatea, Tahaa, et Bora Bora. Et comme chaque année, la chaîne du pays mobilise ses équipes pour vous placer au cœur du combat, grâce à la diffusion des 3 étapes en direct TV, WEB et Live-facebook.Mardi soir, Louis Maiotui, l'un des membres fondateurs de la célèbre compétition internationale de va'a était notre invité du journal. Il est revenu sur les nouveautés en terme de sécurité et son engagement environnemental.