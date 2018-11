Vidéo - Poupoune dit non à l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie

Poupoune n’apprécie pas le mot "Caldoche". Il se définit comme "Broussard" : un gars rude, bagarreur et fêtard, amateur de boxe, de rodéo et de chasse au cerf.



Son vrai nom, c’est France Debien. Mais à Voh, au nord de Koné, tout le monde l’appelle Poupoune. Un surnom qui n’a pas empêché cet éleveur de bovins d’exercer deux mandats d’élu de la Province Nord, et au Congrès, au côté de Jacques Lafleur. C’était juste après les Événements. Il avait voulu réagir.



L’homme est conservateur et patriote, anti-indépendantiste depuis toujours. Mais il assure respecter le peuple kanak. Enfant, il était le seul blanc dans son équipe de football. Il suit la coutume, et sa famille est de plus en plus métissée.