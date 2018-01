Vidéo - "Poti'i Heiva" le dernier clip du groupe Verua est en ligne

Teha Kaimuko, chanteur et leader du groupe Verua a écrit"Poti'i Heiva" en avril 2017, mais ce n'est qu'en août de la même année que le groupe a réellement commencé à travailler sur ce morceaux.Cette chanson qui rend hommage au Ori Tahiti et au parcours des danseuses polynésiennes qui doivent travailler sans relâche et faire des sacrifices pour faire partie des meilleures a servit de support à la formation "Ori Atea" lors du 13ème Hura Tapairu, organisé fin novembre 2017 à la Maison de la Culture, à Papeete ( http://www.tntvreplay.pf/Hura-Tapairu-2017-ORI-ATEA-Mehura_v10424.html ).On retrouve d'ailleurs les danseuses de "Ori Atea"dans ce clip de Verua. Et ce n'est qu'à partir du 10 décembre, qu'ils ont commencé le tournage du clip avec ces danseuses auxquelles Verua voulait rendre hommage. Un clip tout en douceur...